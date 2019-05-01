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1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dikkat çeken bir projeye imza attı.BÜFOD’un fotoğrafçıları kömür işçilerinin zorlu çalışma koşullarını fotoğraf karelerine ile yansıttı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dikkat çeken bir projeye imza attı.
BÜFOD’un fotoğrafçıları kömür işçilerinin zorlu çalışma koşullarını fotoğraf karelerine ile yansıttı. 8 ay süren çalışmasının sonunda ortaya çıkan birbirinden özel fotoğraflar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde sergilendi.

“İşçi ve Emekçi Gününe yakışır bir sergi olmuş”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar “Öncelikle belediye başkanımız Hasan Akgün’ün sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Bu güzel günde güzel bir sergi açıyoruz. Özellikle emeğe saygının gerçekten hissettirilmesi ve gösterilmesi gereken önemli bir meslek grubu olan işçilerimizin bugün fotoğraflarla bir araya gelmesi ve ölümsüzleşmesi yarın kutlayacağımız İşçi ve Emekçi Gününe yakışır bir sergi olacağını düşünüyorum. Emeği geçen Hürriyet hocama, BÜFOD’un üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Emeklerinize sağlık” ifadesini kullandı.

“Biz aydınların da destek vermesi görevimizdir”
1 Mayıs dolayısıyla büyük zorluklarla görevlerini yapan kömür işçilerinin fotoğraflandığını çalışmanın önemli olduğunu belirten BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın, “Bu sergimiz arkadaşlarımızın yaklaşık 8 ay çalışması sonucunda ortaya çıktı. Umarım beğenirsiniz” dedi.

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı

1 Mayıs anısına kömür işçileri fotoğraflandı
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