1 Mayıs balkon ve pencerelerde kutlandı

İstanbul'da, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan insanlar söyledikleri şarkılarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söyledikleri şarkılarla kutladı. Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Kartal ve Pendik'te evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, şarkı ve marşlar söyledi. Şarkı ve marşlar söyleyerek ıslık çalan insanlar 1 Mayıs'ı kutladı. Pendik'te ise 3 genç meşale yakarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

ANKARA'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ SELAMLANDI

Başkent'te her yıl 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı, Tandoğan, Sıhhiye, Kolej ve Kurtuluş Meydanı gibi yerler, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. İşçi sendikaları ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs coşkusunu yaşamak için yurt genelinde vatandaşları saat 21.00'de evlerinin balkonlarında olmaya davet etti. Çağrıya uyan Ankaralılar, saat 21.00'de marşlar söyleyip, sloganlar atarak kutlama yaptı.