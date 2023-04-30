1 Mayıs eczaneler açık mı 2023? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda eczaneler kaça kadar açık? İl İl nöbetçi eczane sorgulama

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda eczanelerin çalışıp çalışmadığı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hangi eczaneler açık? İşte, il İl nöbetçi eczane sorgulama

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

Eczaneler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sadece nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

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1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

