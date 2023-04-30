HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Mayıs EFT, havale hesaba geçer mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda para transferi, EFT ve havale!

1 Mayıs EFT, havale hesaba geçer mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda para transferi, EFT ve havale!

30.04.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs'ta EFT, havale işlemi yapmayı planlayan vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edilmiştir. Yarın bankalar kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs EFT, havale hesaba geçer mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda para transferi, EFT ve havale yapılır mı?

1 Mayıs EFT, havale hesaba geçer mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda para transferi, EFT ve havale!

1 Mayıs'ta EFT, havale işlemi yapmak isteyenler internette konuya dair araştırma yapıyor. Bankalar kapalı olduğu için şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılabilecek. Fakat mobil bankacılık işlemi yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken bir husus var. Peki, 1 Mayıs EFT, havale hesaba geçer mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda para transferi, EFT ve havale yapılır mı?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatillerde yapılan EFT ve havale işlemleri ilk işlem gününde işleme alınmaktadır.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Dolayısıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yapılacak EFT ve havale işlemi 2 Mayıs Salı günü işleme alınacaktır.

Aynı gün içinde para gönderimi yapmak isteyen kişiler, normal zamanlarda mesai saatleri dışında olduğu gibi 1 Mayıs'ta da fast ile para gönderimini seçebilir.

1 mayıs nedir, ne günü? İşte 1 Mayıs'ın anlam ve önemi...

1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini sokak ortasında katletmişti! 'Beni aldattığını biliyordum ama...'Eşini sokak ortasında katletmişti! 'Beni aldattığını biliyordum ama...'
Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'
Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıtHaluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

En Çok Okunan Haberler

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.