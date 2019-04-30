CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çalışanların haklarını tırpanlayarak değil bu hakları geliştirerek aşabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Torun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, tüm ezilen ve yok sayılanların 1 Mayıs nedeniyle bir araya geldiğini belirten Torun, Türkiye'de de 1 Mayıs kutlamalarının ve etkinliklerinin barış içinde bayram coşkusuyla geçeceğine inandığını vurguladı.

Torun, şunları kaydetti:

"Tüm emekçileri kıdem tazminatına dokunulmayacak, emekçilerin haklarının ve ekonomik koşullarının iyileştirildiği, çalışma yaşamının demokratikleştiği, hiçbir emekçinin işi nedeniyle sakatlanmadığı, hastalanmadığı, hayatını kaybetmediği bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek adına 1 Mayıs'ta birlik olmaya davet ediyoruz. İşçinin ve emekçinin birliği ülkemizin refahı ve mutluluğu için hayati önemdedir. Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çalışanların haklarını tırpanlayarak değil bu hakları geliştirerek aşabileceğine inanıyoruz."

