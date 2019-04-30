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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çalışanların haklarını tırpanlayarak değil bu hakları geliştirerek aşabileceğine inanıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çalışanların haklarını tırpanlayarak değil bu hakları geliştirerek aşabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Torun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, tüm ezilen ve yok sayılanların 1 Mayıs nedeniyle bir araya geldiğini belirten Torun, Türkiye'de de 1 Mayıs kutlamalarının ve etkinliklerinin barış içinde bayram coşkusuyla geçeceğine inandığını vurguladı.

Torun, şunları kaydetti:

"Tüm emekçileri kıdem tazminatına dokunulmayacak, emekçilerin haklarının ve ekonomik koşullarının iyileştirildiği, çalışma yaşamının demokratikleştiği, hiçbir emekçinin işi nedeniyle sakatlanmadığı, hastalanmadığı, hayatını kaybetmediği bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek adına 1 Mayıs'ta birlik olmaya davet ediyoruz. İşçinin ve emekçinin birliği ülkemizin refahı ve mutluluğu için hayati önemdedir. Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çalışanların haklarını tırpanlayarak değil bu hakları geliştirerek aşabileceğine inanıyoruz."

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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