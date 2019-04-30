CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Tüm emekçileri geleceğimize, emeğimize ve memleketimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlarda birlik olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin işçiler ve emekçilerin yaşamını gün geçtikçe daha da zor hale getirdiğini savundu.

İktidarın kendi yarattığı krizin bedelini milyonlarca çalışana ödetmeye çalıştığını iddia eden Ağbaba, "İşçilerin emekçilerin tüm haklarına göz diken AKP iktidarı çalışanlarımızı kölelik koşullarında çalışmaya açlık ve yoksulluklar yaşamaya zorlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dar tanımlı işsiz sayısının Türkiye tarihinde ilk kez 4 milyon 668 bine yükseldiğine değinen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Asgari ücret yoksulluk sınırının altına gerilerken milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. İşçilerin evrensel ve anayasal hakkı olan grevler erteleme adı altında yasaklanıyor. İşçilerin her türlü demokratik hakları yok sayılmıştır. İşçilerin son kalesi olan kıdem tazminatı fona devredilerek işçilerin 83 yıllık mirası ellerinden alınmak isteniyor. İşsizlik sigorta fonu işçilerden çok işverenlerin yararlandığı bir yapıya dönüşmüş, bütçesi 130 milyar lirayı bulan işsizlik sigorta fonundan işçilerin son üç yılda yararlandığı toplam miktar yalnızca 15,3 milyar Türk lirası. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi adı altında kamusal emeklilik sistemi tasfiye edilmek istenmektedir. Yine yıllardır devlet memurlarının güvencesi olan 657 sayılı yasa esnetilmek istenmekte. Memurların iş güvencesine göz dikilmektedir. Tüm emekçileri geleceğimize, emeğimize ve memleketimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlarda birlik olmaya çağırıyoruz."

