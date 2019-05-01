ATİNA (AA) - Yunanistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve memur sendikalarının ülke genelinde düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Başkent Atina'da ve diğer büyük şehirlerde binlerce işçi ve öğrenci, 1 Mayıs kutlamaları kapsamında meydanlarda toplanırken, sendikalar çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi ve yeni istihdam alanları yaratılması çağrısı yaptı.

Atina'da, Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla şehrin farklı noktalarında toplanan çeşitli meslek gruplarından çalışanlar, parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar yürüdü.

Bazı aşırı sol gruplar ise NATO karşıtı sloganlar atarak ABD'nin Atina Büyükelçiliğine doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Önceki yıllara oranla sönük geçen kutlamalar süresince şehir merkezindeki bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

1 Mayıs, Selanik'te de sendikalar tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Öte yandan, liman işçileri ve toplu taşıma çalışanlarının iş bırakma eylemleri nedeniyle gemi ve demir yolları seferleri yapılmadı, şehir içi ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

