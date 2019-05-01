Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da organize edilen etkinlikte, Aydın Kanza Parkı'nda toplananlar, alana üst aramasından geçirilerek alındı.

Gruptakiler, Cumhuriyet Meydanı'na yaptıkları yürüyüşte dövizler ve pankartlar taşıyıp, slogan attı. Yürüyüşün ardından grup, müzik eşliğinde halay çekti.

- Muğla

Emirbeyazıt Mahallesi'nde toplanarak yürüyüşe geçen katılımcılar, slogan atarak Atatürk Bulvarı'ndan Büyükşehir Belediyesi Sosyokültürel Alanına ulaştı.

Sendika temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

- Isparta

Isparta'da kutlama etkinlikleri Kaymakkapı Meydanı'nda yapıldı.

Burada işçi sendikası üyeleri ve vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti.