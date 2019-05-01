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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adana'da Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde toplanan katılımcılar, ellerinde pankartlarla Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Grubun ilerleyişi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kontrol noktalarındaki aramanın ardından, meydana alınan gruptakiler sloganlar attı.

Konuşmaların yapıldığı etkinlikte katılımcılar halay çekti, çeşitli gruplar müzik dinletisi sundu.

Programa bazı milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

- Mersin

Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yanındaki alanda bir araya gelen çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde bayraklar ve dövizlerle slogan atarak Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan konuşmaların ardından işçiler halay çekti ve müzik dinletisi sunuldu.

Kutlama programına, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, Tarsus ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

- Hatay

Hatay'da Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde toplanan katılımcılar, ellerinde pankartlarla slogan atarak, Şükrü Güçlü Bulvarı'na kadar yürüdü.

Etkinlikte, STK temsilcilerinin konuşmalarının ardından, bazı müzik grupları konser verdi.

Öte yandan, etkinlik devam ederken belediyeye ait temizlik işçilerinin ellerinde süpürge ve çöp kutularıyla çevreyi temizlemesi kameralara yansıdı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, mesaideki belediye işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçilerle sohbet eden Tarhan, onlara tatlı ikram ederek çiçek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana hatay Mersin Osmaniye

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