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  4. 1 Mayıs görselleri | Farklı 1 Mayıs resimli, fotoğraflı mesajları haber

1 Mayıs görselleri | Farklı 1 Mayıs resimli, fotoğraflı mesajları haber

01.05.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs görselleri ve mesajları paylaşılıyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinlikler ile kutlanamayacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sosyal medyada 1 Mayıs sözleri ve resimleri paylaşılıyor. İşte, en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü fotoğrafları ve mesajları...

1 Mayıs görselleri | Farklı 1 Mayıs resimli, fotoğraflı mesajları haber

İşçi ve Emekçi bayramı 1 Mayıs birbirinden güzel fotoğraf ve mesajlarla kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sosyal medyada birçok 1 Mayıs mesajı paylaşılıyor. İşte, en güzel 1 Mayıs fotoğrafları ve resimli mesajları...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE FOTOĞRAFLARI

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Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

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ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

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Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır.” (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

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Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

Ekran Resmi 2021-05-01 00.54.15

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

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İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” (Benjamin Franklin)

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

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Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

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İşçi

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