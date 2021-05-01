1 Mayıs görselleri | Farklı 1 Mayıs resimli, fotoğraflı mesajları haber

İşçi ve Emekçi bayramı 1 Mayıs birbirinden güzel fotoğraf ve mesajlarla kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sosyal medyada birçok 1 Mayıs mesajı paylaşılıyor. İşte, en güzel 1 Mayıs fotoğrafları ve resimli mesajları...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE FOTOĞRAFLARI

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır.” (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!



İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” (Benjamin Franklin)

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)