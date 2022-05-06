1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Dikkat çeken detay, kimlikleri....

Mersin'de 1 Mayıs'a yönelik bombalı eylem hazırlığı içerisinde oldukları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişiden ikisinin baba ve oğul oldukları ortaya çıktı. Baba ve oğlunun bombayı birlikte hazırladıkları, hazırlanan patlayıcının 1 el bombasından 10 kat daha etkili olduğu tespit edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini provoke edebilecekleri değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması (DGH) ile Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım (TKP/K) açık alan yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 29 Nisan sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçilirken, bir adreste el yapımı bomba bulundu.

BABA VE OĞLU BOMBAYI BİRLİKTE HAZIRLAMIŞLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan Ö.Ş. ile A.Ş.'nin baba ve oğul oldukları, bombayı birlikte hazırladıkları ortaya çıkarken, hazırlanan patlayıcının 1 el bombasından 10 kat daha etkili olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

