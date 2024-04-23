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Taksim için 1 Mayıs kararı verildi! Vali Gül duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 14:34
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Gazetecilerin 1 Mayıs ile ilgili sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diye konuştu.

Son dakika! 1 Mayıs'a sayılı günler kala Taksim kararı açıklandı. Merak edilen sorunun yanıtı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Taksim'de 1 Mayıs kutlamasının olmayacağı duyuruldu.

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"SADECE 1 MAYIS'A DEĞİL"

Vali Gül, İstanbul Valiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki kutlamalarının Taksim'de olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.

23 Nisan'ın coşku içinde kutlandığını ve 1 Mayıs etkinliklerinin yaklaştığını belirten Gül, "Biliyorsunuz 1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı." ifadelerini kullandı.

Gül, başta DİSK ve KESK olmak üzere Taksim için talepte bulunan herkesle konuştuklarını ve kutlamaların bu sene Taksim'de olmayacağını sendikalara izah ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içinde, günün anlamına uygun, demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak, emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içinde kutlanır."

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Olayın taraflarıyla iki kez görüştüklerini kaydeden Gül, kutlama yerinin bu hafta içinde netleşeceğini ifade etti.

Gül, kutlamaların Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda yapılacağını yineleyerek, "O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ve ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.


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İstanbul taksim
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