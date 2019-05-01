HABER

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenecek miting öncesi basınla bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın Şanlıurfa 18 Mart Caddesi’nde düzenlenecek olan miting öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenecek miting öncesi basınla bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın Şanlıurfa 18 Mart Caddesi’nde düzenlenecek olan miting öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Kutlama programıyla ilgili açıklamalarda bulunan genel başkanlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Genel başkanlar, 1 Mayısların artık dua ve İstiklal Marşları ile başladığını, ailelerin çocukları ile birlikte katıldığı bir bayram haline getirildiği bir etkinlik olduğunu ifade etti.

İlk olarak açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hak-İş ile önceki yıllarda Ankara ve Konya’da ortak 1 Mayıs programı düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl da ortak kutlama programı düzenlediklerini belirtti.

Anadolu şehirlerinde düzenledikleri programlarla 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı fetişizmine karşı olduklarını dile getiren Yalçın, "Anadolu şehirlerinde insanları 1 Mayıs ile buluşturduk. Anadolu meydanlarında tam bir şölen, tam bir bayram havasında 1 Mayısların yaşanmasına vesile oldu." dedi.

Bu yılda 1 Mayıs Günü’nü Memur-Sen ile ortaklaşa olarak Şanlıurfa’da düzenleyeceklerini anımsatan Arslan, 1 Mayıs’ı Taksim ısrarından kurtarıp Anadolu’ya taşıdıklarını belirtti.

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 7 askerimiz yaralı

Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.