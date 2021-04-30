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1 Mayıs işçi bayramına özel farklı mesajlar | 1 Mayıs işçi bayramı birbirinden farklı sözler...

30.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı; emekçilerin ve çalışanların birlik ve dayanışma içerisinde olduğu, haksızlıklarla mücadele günü olarak biliniyor. 1 Mayıs bu yıl da mesajlar ve sözlerle anlam buluyor. Peki en güzel 1 Mayıs işçi bayramına özel farklı mesajlar neler? İşte en güzel 1 Mayıs sözleri ve mesajları...

1 Mayıs işçi bayramına özel farklı mesajlar | 1 Mayıs işçi bayramı birbirinden farklı sözler...

Her sene 1 Mayıs tarihinde kutlanan İşçi ve Emekçiler Baramı, birbirinden güzel mesajlar ve sözlerle kutlanıyor. Bu özel gün, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan bu bayram birlik ve dayanışma günü olarak biliniyor. Peki 1 Mayıs işçi bayramına özel farklı mesajlar neler?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINA ÖZEL FARKLI MESAJLAR... EN GÜZEL 1 MAYIS MESAJLARI...

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

1 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

Düzenli olarak her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanmakta olan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bilinmektedir. Dünya üzerindeki birçok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ilk kez 1923’te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 senesinin Nisan ayında, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, 1 Mayıs tarihi de resmi tatil ilan edilmiştir.

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