1 Mayıs işçi bayramına özel farklı mesajlar | 1 Mayıs işçi bayramı birbirinden farklı sözler...

Her sene 1 Mayıs tarihinde kutlanan İşçi ve Emekçiler Baramı, birbirinden güzel mesajlar ve sözlerle kutlanıyor. Bu özel gün, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan bu bayram birlik ve dayanışma günü olarak biliniyor. Peki 1 Mayıs işçi bayramına özel farklı mesajlar neler?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINA ÖZEL FARKLI MESAJLAR... EN GÜZEL 1 MAYIS MESAJLARI...

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…