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1 Mayıs işçi marşı sözleri | 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü

30.04.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde ilk olarak 1923 tarihinde kutlanmaya başlanan 1 Mayıs işçi Bayramı, 2008 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olarak anılmaya başlanmıştır. Resmi tatil olarak ilan edilen bu günde, işçiler ve emekçiler, yürüyüşler ve çeşitli gösteriler düzenleyerek işçilerin hakları için farkındalık yaratıp, taleplerde bulunurlar. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için özel olarak bir de marş bestelenmiştir.

1 Mayıs işçi marşı sözleri | 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs günleri yürüyüşlerde ve gösterilerde sıkça kullanılan 1 Mayıs işçi marşı, bugünün önemli simgeleri haline gelmiştir. 1 Mayıs işçi marşı, Bertolt Brecht tarafından, Gorki’nin Ana romanından uyarlanan oyunun Türkiye gösterisi için Sarper Özsan tarafından yazılmış ve bestelenmiştir. Ancak daha sonra çeşitli gruplar tarafından da benimsenmiş ve 1 Mayıs işçi marşı olarak anılmaya başlanmıştır. Marş, çeşitli sanatçılar tarafından da söylenmiştir.

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1 MAYIS İŞÇİ MARŞI SÖZLERİ

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,
Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,
Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.
Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı,
Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,
Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.
Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,
Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.

Söz: Sarper Özsan
Müzik: Sarper Özsan

CEM KARACA – İŞÇİ MARŞI

GRUP YORUM – İŞÇİ MARŞI

EDİP AKBAYRAM – İŞÇİ MARŞI


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Anahtar Kelimeler:
Cem Karaca Edip Akbayram grup yorum

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