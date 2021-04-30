1 Mayıs işçi marşı sözleri | 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs günleri yürüyüşlerde ve gösterilerde sıkça kullanılan 1 Mayıs işçi marşı, bugünün önemli simgeleri haline gelmiştir. 1 Mayıs işçi marşı, Bertolt Brecht tarafından, Gorki’nin Ana romanından uyarlanan oyunun Türkiye gösterisi için Sarper Özsan tarafından yazılmış ve bestelenmiştir. Ancak daha sonra çeşitli gruplar tarafından da benimsenmiş ve 1 Mayıs işçi marşı olarak anılmaya başlanmıştır. Marş, çeşitli sanatçılar tarafından da söylenmiştir.

1 MAYIS İŞÇİ MARŞI SÖZLERİ

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,

Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,

Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.

Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı,

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,

Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.

Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.