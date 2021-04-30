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1 Mayıs işçi marşı sözleri | 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

30.04.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ilk başta 1923'te kutlanmaya başlanan 1 Mayıs işçi Bayramı, 2008'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olarak anılmaya başlandı. Resmî tatil olarak ilan edilen bu günde işçiler ve emekçiler, yürüyüşler ve çeşitli gösteriler düzenleyerek işçilerin hakları için farkındalık yaratıp, taleplerde bulunurlar. 1 Mayıs işçi marşı sözleri, kutlama mesajları da bu tarihde ayrı bir anlam kazanır...

1 Mayıs işçi marşı sözleri | 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

1 Mayıs'a özel marşlar, mesajlar, yürüyüşlerde ve gösterilerde dillerden dile dolaşır. 1 Mayıs işçi marşı, Bertolt Brecht tarafından, Gorki’nin Ana romanından uyarlanan oyunun Türkiye gösterisi için Sarper Özsan tarafından yazılmış ve bestelenmiştir. Ancak daha sonra çeşitli gruplar tarafından da benimsenmiş ve 1 Mayıs işçi marşı olarak anılmaya başlanmıştır. Marş, çeşitli sanatçılar tarafından da söylenmiştir.

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1 MAYIS İŞÇİ MARŞI SÖZLERİ

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,
Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,
Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.
Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı,
Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,
Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.
Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,
Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.

Söz: Sarper Özsan
Müzik: Sarper Özsan

CEM KARACA – İŞÇİ MARŞI

GRUP YORUM – İŞÇİ MARŞI

EDİP AKBAYRAM – İŞÇİ MARŞI


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Cem Karaca Edip Akbayram grup yorum

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