1 Mayıs işçi marşı sözleri | 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları

1 Mayıs'a özel marşlar, mesajlar, yürüyüşlerde ve gösterilerde dillerden dile dolaşır. 1 Mayıs işçi marşı, Bertolt Brecht tarafından, Gorki’nin Ana romanından uyarlanan oyunun Türkiye gösterisi için Sarper Özsan tarafından yazılmış ve bestelenmiştir. Ancak daha sonra çeşitli gruplar tarafından da benimsenmiş ve 1 Mayıs işçi marşı olarak anılmaya başlanmıştır. Marş, çeşitli sanatçılar tarafından da söylenmiştir.
Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,
Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.
1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.
Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,
Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.
Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.
1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı,
Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.
Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,
Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.
Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.
Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,
Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.
Söz: Sarper Özsan
Müzik: Sarper Özsan