1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu vaka ve hasta sayısı verileri

29 Nisan'da 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 673 oldu.

1 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı. Tam kapanma süreci devam ederken 1 Mayıs korona tablosu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, bugün kaç vaka tespit edildi? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, son dakika 1 Mayıs korona tablosu vaka, hasta ve vefat sayıları...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 715 oldu.

29 Nisan'da 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.



