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1 Mayıs kutlamaları için gruplar Bakırköy’de toplanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

Bakırköy’deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katılacak olan gruplar, İncirli Caddesi’nde toplanmaya başladı.

Bakırköy’deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katılacak olan gruplar, İncirli Caddesi’nde toplanmaya başladı. Katılımcılar üç farklı koldan polis eşliğinde Bakırköy Halk Pazarı alanına girecek.
İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına kapatmış, kutlamaların Bakırköy Halk Pazarı alanında yapılmasına izin vermişti. Alana gidecek olan vatandaşlar, miting öncesi Bakırköy İncirli Caddesi’nde toplanmaya başladı. Burada kortej oluşturacak olan gruplar, polis eşliğinde Bakırköy Halk Pazarı alanına kadar yürüyüş yapacak.

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