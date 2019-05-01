1 Mayıs kutlandı, alanları temizlemek yine işçilere kaldı

1 Mayıs kutlamaları sonrası miting alanında yerlere atılan çöpleri temizlemek yine işçilere düştü.

Tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da, 1 Mayıs kutlamaları yürüyüş ve mitingler gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı güvenlik önlemleri aldığı kutlamaların İstanbul’daki adresleri Taksim, Bakırköy gibi noktalar oldu. Alanlarda toplanan sendika üyeleri doyasıya eğlendi. Alanlardaki etkinliklerin bitmesinin ardından, alana gelenler tarafından yere atılan çöpler dağ gibi yığıldı. Alana gelenlerin yere attıkları su şişeleri, sigara izmaritleri ve etrafa attıkları bayrakları toplamak ise her yıl olduğu gibi yine temizlik işçilerine düştü.

Ellerindeki süpürgelerle alanı temizleyen görevliler, onca insan arasında biran önce işlerini bitirmek için çaba sarf etti.

