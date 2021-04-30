1 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri | 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?

1 Mayıs ilk olarak, 1856 yılında Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçilerinin, günde 8 saatlik çalışma süresi için yürüyüş yapmaları ile başladı. Bu yürüyüşe Chicago’da yarım milyon işçi katıldı. Yapılan gösteriler, çeşitli gazete ve medya kuruluşlarında yayınlanmasının ardından büyük bir devrimin başlangıcı oldu. 1 Mayıs tarihi, ilk defa 1923 yılında resmi tatil ilan edildi ve 2008 yılında İşçi ve Emekçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaya başlandı.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.