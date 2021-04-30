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1 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri | 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?

30.04.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs işçi ve emekçinin bayramı olarak her yıl kutlanıyor. Çeşitli yürüyüşler ve etkinlikler ile kutlanan 1 Mayıs işçi Bayramı, bu sene pandemi sebebiyle alınan tam kapanma kararı ile meydanlarda kutlanmıyor. Ancak çeşitli online platformlar üzerinden kutlanacak olan 1 Mayıs gününde, sizde sevdiklerinizin emekçi gününü kutlayabilirsiniz. 1 Mayıs için çeşitli mesajları sizin için haberimizde derledik…

1 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri | 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?

1 Mayıs ilk olarak, 1856 yılında Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçilerinin, günde 8 saatlik çalışma süresi için yürüyüş yapmaları ile başladı. Bu yürüyüşe Chicago’da yarım milyon işçi katıldı. Yapılan gösteriler, çeşitli gazete ve medya kuruluşlarında yayınlanmasının ardından büyük bir devrimin başlangıcı oldu. 1 Mayıs tarihi, ilk defa 1923 yılında resmi tatil ilan edildi ve 2008 yılında İşçi ve Emekçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaya başlandı.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 MAYIS’A ÖZEL MESAJLAR ve SÖZLER

  • ”Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.” Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun...
  • İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun.
  • Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…
  • İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun!
  • Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

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  • Yaşasın 1 Mayıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü!
  • Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.
  • Özelde emekçiIerimizin, genelde dünya emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.
  • Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. 1 Mayıs emekçiler günü kutlu olsun!
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

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  • Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.
  • Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun.
  • En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.
  • Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
  • 1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

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