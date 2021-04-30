1 Mayıs mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs mesajları ve sözleri araştırılıyor. Pek çok ülkede emek, birlik ve dayanışma günü olarak anılan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ülkemizde de her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeni ile etkinliklerde bir araya gelemeyecek olan vatandaşlar ise En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajlarını araştırıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri...
1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…
İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme. (Benjamin Franklin)
Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır. (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.
”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)
Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!
1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.
Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.
1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…
Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.