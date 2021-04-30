HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 1 Mayıs mesajları ve sözleri! İşte en güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs mesajları ve sözleri! İşte en güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

30.04.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinlik düzenlenmeyecek. Emek, birlik ve dayanışma gününde haksızlıklara karşı mücadele edilen 1 Mayıs'a özel anlamlı mesajlar ve sözler sosyal medyada paylaşılacak.Tam kapanma döneminde dışarıda gösteri düzenlenmeyeceği için, 1 Mayıs mesajları ve sözleri bu yıl her zamankinden daha çok ilgi görecek.

1 Mayıs mesajları ve sözleri! İşte en güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs mesajları ve sözleri araştırılıyor. Pek çok ülkede emek, birlik ve dayanışma günü olarak anılan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ülkemizde de her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeni ile etkinliklerde bir araya gelemeyecek olan vatandaşlar ise En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajlarını araştırıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri...

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme. (Benjamin Franklin)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır. (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!
1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın, tepkilerin ardından özür dilediDemet Akalın, tepkilerin ardından özür diledi
Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma kaç gün sürecek?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İşçi

En Çok Okunan Haberler

Bir astsubay, arkadaşını vurup intihar etti!

Bir astsubay, arkadaşını vurup intihar etti!

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi

Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İki Bakanlığa kritik atama

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İki Bakanlığa kritik atama

Hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.