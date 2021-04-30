1 Mayıs mesajları ve sözleri! İşte en güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs mesajları ve sözleri araştırılıyor. Pek çok ülkede emek, birlik ve dayanışma günü olarak anılan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ülkemizde de her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeni ile etkinliklerde bir araya gelemeyecek olan vatandaşlar ise En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajlarını araştırıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri...

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme. (Benjamin Franklin)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır. (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.