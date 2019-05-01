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1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

Adana’da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından organize edilen ve CHP, HDP gibi partiler ile KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların katıldığı "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" mitinginde emek ve demokrasi için ölenler adına bir dakika saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmadı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1 Mayıs Komitesi tarafından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosundan başlayıp Uğur Mumcu Meydanına kadar bir yürüyüş düzenlendi.

Adana’da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından organize edilen ve CHP, HDP gibi partiler ile KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların katıldığı "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" mitinginde emek ve demokrasi için ölenler adına bir dakika saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmadı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1 Mayıs Komitesi tarafından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosundan başlayıp Uğur Mumcu Meydanına kadar bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP, HDP, KESK ve DİSK’e bağlı sendika üyeleri katıldı. Polis ise yürüyüş alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Polis işçilerin yürüyeceği bütün alanı demir bariyerlerle kapatıp alana sadece arama noktasından vatandaşları aldı.
Partililer ve sendika üyeleri Uğur Mumcu Meydanını doldurdu. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına KESK Dönem Sözcüsü Tonguç Özkan konuşma yapmadan önce emek ve demokrasi adına hayatını kaybedenler adına 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından HDP’liler Kürtçe slogan attı. Ancak İstiklal Marşı okunmadı. Saygı duruşunun ardından Tonguç Özkan yaptığı konuşmada işçi ve emekçilerin sosyal haklarının iyileştirilmediğini her yıl daha kötüye gittiğini belirterek, işçi ve emekçilerin taleplerine sıraladı.

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı

1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı
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