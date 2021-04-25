1 Mayıs ne zaman, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta kutlama olacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte az bir süre kaldı. Bu yıl 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve 1 Mayıs 2021'de gösteri olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 1 Mayıs ne zaman ve 1 Mayıs'ta gösteri olur mu?

1 MAYIS NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene 2021'de Cumartesi gününe denk geliyor.

2008 yılı Nisan ayında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilen 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş olan yasada bulunuyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla her yıl 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanır. Bu 1 Mayıs'ta da resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

1 MAYIS'TA KUTLAMA OLACAK MI?

İstanbul için alınan kararlara göre 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19:00'dan itibaren il genelinde iki haftalık kısmi kapatma kararı alındığı yeniden hatırlatıldı. Bu kapsamda alınan yeni karar ile İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu hüviyetinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile diğer birlikler, sendikalar, kooperatifler dahil olmak üzere 17 Mayıs 2021 tarihine kadar her türlü geniş katılımlı etkinliğe izin verilmemesi kararlaştırıldı.