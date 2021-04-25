1 Mayıs ne zaman, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta kutlama var mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte az bir süre kaldı. Bu yıl 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve 1 Mayıs 2021'de gösteri olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 1 Mayıs ne zaman ve 1 Mayıs'ta gösteri olur mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene 2021'de Cumartesi gününe denk geliyor.
2008 yılı Nisan ayında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilen 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş olan yasada bulunuyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla her yıl 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanır. Bu 1 Mayıs'ta da resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
İstanbul için alınan kararlara göre 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19:00'dan itibaren il genelinde iki haftalık kısmi kapatma kararı alındığı yeniden hatırlatıldı. Bu kapsamda alınan yeni karar ile İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu hüviyetinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile diğer birlikler, sendikalar, kooperatifler dahil olmak üzere 17 Mayıs 2021 tarihine kadar her türlü geniş katılımlı etkinliğe izin verilmemesi kararlaştırıldı.
Karar gereği İstanbul'da bu sene 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında herhangi bir kutlamaya izin verilmeyecek. Kaymakamlıklar ve ilgili kuruluşlar İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının yapılmaması için her türlü tedbiri almak amacıyla yetkili kılındı. Kurumlar bu nedenle 1 Mayıs'tan önce gerekli önlemleri almaları için görevlendirildi.
Bu sene 1 Mayıs'ta İstanbul'da kutlama yapmak isteyecek olanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince adli işlem yapılmasına dair de karara varıldı. Alınan bu kararı ihlal ederek İstanbul il sınırlarında 1 Mayıs kutlaması yapmak üzere toplanan kalabalıklara iştirak eden herkese cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Yani İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının kesinlikle yapılmayacağı netlik kazandı.