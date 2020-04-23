1 Mayıs nedeniyle 3 günlük yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.Yasağın başlamasının ardından sokaklarda sessizlik hakim olurken, yaklaşan 1 Mayıs'ta da aynı şekilde bir kısıtlamanın uygulanması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yaptığı öğrenilirken, toplantıda ramazan ayında alınması gereken önlemler ve yaklaşan 1 Mayıs'ta da aynı şekilde bir sokağa çıkma kısıtlamasının konuşulduğu belirtildi.

1-2-3 MAYIS'TA 3 GÜNLÜK KISITLAMA

Hürriyet'te Gizem Karakış imzasıyla yayımlanan habere göre, kritik toplantıda 1, 2 ve 3 Mayıs’ta da 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması değerlendirildi.

Kısıtlama için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

