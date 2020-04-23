HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Mayıs nedeniyle 3 günlük yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

1 Mayıs nedeniyle 3 günlük yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 08:46 | Son Güncelleme

31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlarken, 1 Mayıs nedeniyle 3 günlük yeni bir kısıtlamanın daha olması bekleniyor.

1 Mayıs nedeniyle 3 günlük yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.Yasağın başlamasının ardından sokaklarda sessizlik hakim olurken, yaklaşan 1 Mayıs'ta da aynı şekilde bir kısıtlamanın uygulanması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yaptığı öğrenilirken, toplantıda ramazan ayında alınması gereken önlemler ve yaklaşan 1 Mayıs'ta da aynı şekilde bir sokağa çıkma kısıtlamasının konuşulduğu belirtildi.

1-2-3 MAYIS'TA 3 GÜNLÜK KISITLAMA

Hürriyet'te Gizem Karakış imzasıyla yayımlanan habere göre, kritik toplantıda 1, 2 ve 3 Mayıs’ta da 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması değerlendirildi.

Kısıtlama için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TBMM’nin 100. yaşı kutlu olsun! TBMM’nin 100. yaşı kutlu olsun!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma kısıtlaması erdoğan 1 Mayıs

En Çok Okunan Haberler

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Diğer Haberler
Bilecik imsakiyesi 2020: Bilecik sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Bilecik imsakiyesi 2020: Bilecik sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı

Bayburt imsakiyesi 2020: Bayburt sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Bayburt imsakiyesi 2020: Bayburt sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Batman imsakiyesi 2020: Batman sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Batman imsakiyesi 2020: Batman sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Bartın imsakiyesi 2020: Bartın sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Bartın imsakiyesi 2020: Bartın sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Balıkesir imsakiyesi 2020: Balıkesir sahur saati ve imsak vakti kaçta?

Balıkesir imsakiyesi 2020: Balıkesir sahur saati ve imsak vakti kaçta?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.