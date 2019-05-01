1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle

ve kutlamalara kapatılan taksim meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar

- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası

- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

- Yüce Tarla Caddesi

- İstanbul Caddesi

- Rauf Orbay Caddesi

BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı

- Beyoğlu-Mete Caddesi

- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi