1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI'NA BARİYERLER GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Önlemler kapsamında güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine konulan bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
Görüntü dökümü:
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-Taksim meydanı ve çevresine konulan bariyerler
-Genel ve detaylar
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