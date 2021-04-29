1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs ne zaman?

1 Mayıs, günümüzde Laos, Vietnam, Venezuela, Kuzey Kore, Çin, Nepal, daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.
Birçok ülkede resmî tatil olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, Türkiye’de ilk defa 1923 tarihinde resmî olarak kutlanmaya başlandı. 2008’de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi. 22 Nisan 2009’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Bu sene 1 Mayıs İşçi Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.
İlk defa 1856 tarihinde Avustralya'nın Melbourne şehrinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.
1 Mayıs 1886 tarihinde ABD İşçi Sendikaları Konfederasyonu liderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O zamanlarda Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep beraber Ulusal Park'a girdi.
Her eyalet ve şehirde beyaz ve siyah işçilerin beraber yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.
Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.
Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanmasına engel olundu. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889 tarihinde toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890’de yapılabildi.
Zaman geçtikçe 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde Kuzey Kore, Çin, Laos, Vietnam, Venezuela, Küba, Bolivya, Nepal ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.