1 Mayıs resmî tatil mi olacak? 1 Mayıs ne zaman?

1 Mayıs, günümüzde Laos, Vietnam, Venezuela, Kuzey Kore, Çin, Nepal, daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Birçok ülkede resmî tatil olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, Türkiye’de ilk defa 1923 tarihinde resmî olarak kutlanmaya başlandı. 2008’de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi. 22 Nisan 2009’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Bu sene 1 Mayıs İşçi Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

İlk defa 1856 tarihinde Avustralya'nın Melbourne şehrinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886 tarihinde ABD İşçi Sendikaları Konfederasyonu liderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O zamanlarda Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep beraber Ulusal Park'a girdi.