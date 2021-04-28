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1 Mayıs resmi tatil mi ? 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi?

28.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanan bu tarih, tüm dünyada kutlanan bir bayramdır. İşçilerin; hak ve özgürlükleri, birlik ve dayanışma kavramları için mücadele ettikleri 1 Mayıs tarihi, her yıl düzenli olarak kutlanıyor. 1 Mayıs tarihine günler kala vatandaşlar bu tarihin resmi tarih olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil mi ? 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi?

1 Mayıs her yıl dünyada, İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanıyor. Bu bayram, Türkiye’de ilk defa 1923 tarihinde resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır. 2008 yılında ise “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 2009 yılından beri de 1 Mayıs tarihi, resmi tatil ilan edilmiş ve bu şekilde kutlanmaya başlanmıştır.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Bu yıl 1 Mayıs İçci Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

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1 MAYIS NEDİR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

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