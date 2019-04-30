1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs günü yaklaşırken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu günün tatil olup olmayacağı. Son birkaç yıldır 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatil kapsamına alınmıştı. Bu yıl da aynı uygulama devam edecek. 1 Mayıs Çarşamba gününün tatil olup olmadığını merak edenler bugünün tatil olduğunu bilmeliler. Resmi kurumların günün tamamında çalışmayacaklar. Kamu kurumlarında 1 Mayıs günü çalışanlar nöbetçi sayılacaklar. Özel veya kamuda olmasına bakılmaksızın bugün çalışanların ücretleri normal günlere oranla daha fazla olacak. 1 Mayıs günü tatil olduğu için bugün çalışanlar fazla mesai ücreti alacaklar.

1 Mayıs’ta Okullar Tatil mi?

1 Mayıs günü resmi tatil olmasından dolayı okullar tatil olacak. Bütün eğitim kurumları bugün eğitime ara verecekler ve öğrenciler böylece bir gün tatil yapmış olacaklar. 2 Mayıs Perşembe günü ise okullar kaldığı yerden devam edecek. Tatil özel eğitim kurumlarını da kapsıyor. Ayrıca yüksek öğrenim kurumları da tatil.

Eczaneler ve Hastaneler Açık mı?

1 Mayıs tatil olduğu için hastaneler ve eczaneler de kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil bölümleri hizmet verecek ve kliniklerde muayeneler yapılmayacak. Bu nedenle sağlıkla ilgili bir durumda doğrudan acile gitmeniz gerekecek. Eczaneler için de durum aynı olacak. 1 Mayıs boyunca nöbetçi eczaneler çalışacak. 2 Mayıs günü ise bütün eczaneler açık olacak.