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1 Mayıs resmi tatil mi? 2021 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

26.04.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli günler arasında yer alıyor. Vatandaşlar 2021 yılında 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiğini ve 1 Mayıs'ta resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 2021 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? Tatil olacak mi?

1 Mayıs resmi tatil mi? 2021 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Emek ve Dayanışma Günü her yıl kutlanıyor ve birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlirken bu yıl koronavirüs gölgesinde yaşanacak. Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

2021 YILINDA 1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs resmi tatildir.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2021 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Fakat bu yıl Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar ekstra bir tatil yapmamış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

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