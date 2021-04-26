1 Mayıs resmi tatil mi? 2021 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? Tatil olacak mi?

Emek ve Dayanışma Günü her yıl kutlanıyor ve birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlirken bu yıl koronavirüs gölgesinde yaşanacak. Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

2021 YILINDA 1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs resmi tatildir.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2021 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Fakat bu yıl Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar ekstra bir tatil yapmamış olacak.