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1 Mayıs resmi tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 2023 resmi tatil günleri

30.04.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı merak konusu olurken birçok vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Emektar işçilerin, günlük çalışma süresi konusunda dayanışmada bulunduğu mücadeleden doğan 1 Mayıs kutlamaları yarın gerçekleştirilecek. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İşte 2023 resmi tatil günleri...

1 Mayıs resmi tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 2023 resmi tatil günleri

1 Mayıs İşçi Bayramı için geri sayım sürüyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 1 Mayıs öncesi birçok kişi arama motorlarında "1 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil mi? " sorularını sorguluyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatildir. Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilmiştir.

YARIN OKULLAR AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatiller arasında bulunduğu için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak.

1 mayıs nedir, ne günü? İşte 1 Mayıs'ın anlam ve önemi...

1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.


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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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