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1 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak? Kritik kabine toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda, 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi, 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi, okullara verilen aranın uzatılması gibi konular masaya yatırılacak. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

1 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak? Kritik kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplandı. Kritik toplantıda koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı öğrenilirken; bakanlar sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri değerlendirilecek.

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Toplantıda, resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'ndan itibaren 3 gün daha sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması gündeme gelecek. Toplantıdan kısıtlama kararı çıkması durumunda 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN YASAĞI KALDIRILACAK MI?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler doğrultusunda 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı esnetilebilir. Öte yandan bu karar için virüs eğrisi incelenecek.

OKULLARDAKİ ARA UZATILACAK MI?

Okullarda 30 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantı konularından biri olacak. Toplantıda, okulların açılmasının ileri bir tarihe erteleneceği öngörülüyor. Ayrıca bu hafta içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştireceği görüşmede konunun netleştirilmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacak.


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