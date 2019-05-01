HABER

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Fatih Camisi önünde toplanan Antikapitalist Müslümanlar grubu, hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Saraçhane Parkı'na yürüdü. Fatih Camisi avlusunda toplanan gruptakiler, hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra ellerindeki, "Mülk Allah'ındır", "İnsan İçin Emeğinden Başkası Yoktur", "Adalet, Eşitlik, Özgürlük", "Kadın Özgürleşirse Toplum Özgürleşir", "Devletin Dini Adalet, Mezhebi Eşitlik, Meşrebi Özgürlüktür" yazılı dövizler ile Saraçhane parkına yürüyen grup, "Allah, Ekmek, Özgürlük" ve "Mülk Allah'ın, Emek İşçinin, Kahrolsun Küresel Kapitalizm" sloganları attı.

20190501_2_36245763_44079121_Web

Burada grup adına konuşan Hadiye Yolcu, 2012 yılında başlattıkları "Fatih Camisi'nden 1 Mayıs alanlarına" etkinliğini bu yıl da devam ettirdiklerini belirtti.

Yolcu, "Antikapitalist Müslümanlar olarak, işçilerin, emekçilerin ve alın teri dökenlerin hakkını sömürenlere, kula kulluk edenlere, yiyip de doymayanlara, Harun gibi gelip Karunlaşanlara, iş cinayetlerine, çocuk taciz ve tecavüzlerine, kadın cinayetlerine, komşusu tokken aç yatanlara, 1 milyar insan aç yaşarken yünlü seccadelerde namaz kılıp lüks ve şatafatlı evlerde sefa sürenlere, özetle Kabe'si para olan tüm sömürgen düzen, sistem ve insana hayır diyebilmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Antikapitalist Müslümanlar olarak Allah'ın herkese yetecek mülkünün Allah'ın kulları arasında eşit şekilde paylaşılmasını istediklerini kaydeden Yolcu, "Paranın sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir kudret aracı olmamasını istiyoruz. İşçinin ve emekçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gruptakiler, kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına hareket etti. (AA)

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Bolu'da işten çıkarılan işçiler belediye binasına siyah çelenk bıraktıBolu'da işten çıkarılan işçiler belediye binasına siyah çelenk bıraktı
Karateciler kürsüden inmediKarateciler kürsüden inmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Antikapitalist Müslümanlar Cenaze Namazı Fatih Camisi

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İslam kelimesi ile yanyana bir şeyler yazıp dini alet etmeyin. ihlas Holding de sizin gibiydi dini kirletiyorsunuz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

DEAŞ'a nisan ayında ağır darbe!

DEAŞ'a nisan ayında ağır darbe!

İşten çıkarılan işçiler, Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.