1 Mayıs’ta bankalar, PTT ve kargolar açık olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle olduğu gibi bu hafta da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 23 Nisan’da olduğu gibi hemen hafta sonu öncesi Cuma günün denk gelen 1 Mayıs’ta da sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasına karar verildi. 1 Mayıs’ta marketler öğlene kadar çalışıyor olacak. Peki bankalar, PTT ve kargolar da 1 Mayıs’ta çalışacak mı?

1 MAYIS’TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı olmasa bile 1 Mayıs zaten resmi tatil olduğu için bankalar da tatil. Bankacılık işlemleri için 4 Mayıs Pazartesi gününü beklemeniz gerekiyor.

1 MAYIS'TA KJARGOLAR TASLİMAT YAPACAK MI, ŞUBELER AÇIK OLACAK MI?

İç İşleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili genelgeye göre kargolar kısıtlamalardan muaf. Tabii bu illa çalışlacakları anlamına gelmiyor çünkü 1 Mayıs aynı zamanda resmi tatil. 1 Mayıs’ta kargo teslimatı olup olmayacağını kargo firmalarını arayarak öğrenebilirsiniz.

1 MAYIS’TA PTT ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Diğer pek çok kamu kuruluşu gibi resmi tatil olan 1 Mayıs’ta PTT şubeleri de kapalı olacak.

