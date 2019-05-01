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1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak geçse de bazı işçiler çalışmaya devam etti.

Özel sektördeki bazı çalışanlar ve kamu kurumları resmi tatil kuralları gereği çalışmazken, bazı işçiler 'Çalışmazsam aç kalırım. Bizde bayram yok' diyerek sabahın erken saatlerinde iş başı yaptı.

Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapanların yanı sıra birçok işçi de çalıştı.
İşçi bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumları ve bazı özel sektörlerde çalışanlar resmi tatil gereği çalışmazken, bazı işçiler de sabah erken saatlerde işlerinin başına geçti.
Uzun yıllardır inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını belirten Mehmet Ali Büyükköse (60), 'Günlük yevmiyeli olarak çalışıyorum. Çalışmazsam aç kalırım. Bizde bayram yok' dedi' (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Karaman 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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