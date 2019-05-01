1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Özel sektördeki bazı çalışanlar ve kamu kurumları resmi tatil kuralları gereği çalışmazken, bazı işçiler 'Çalışmazsam aç kalırım. Bizde bayram yok' diyerek sabahın erken saatlerinde iş başı yaptı.

Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapanların yanı sıra birçok işçi de çalıştı.

İşçi bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumları ve bazı özel sektörlerde çalışanlar resmi tatil gereği çalışmazken, bazı işçiler de sabah erken saatlerde işlerinin başına geçti.