HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 1 Mayıs'ta gösteri yapılacak mı? Pandemide 1 Mayıs kutlanıyor mu?

1 Mayıs'ta gösteri yapılacak mı? Pandemide 1 Mayıs kutlanıyor mu?

30.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, her sene sokaklarda çeşitli gösteriler ve yürüyüşlerle kutlanıyordu. 2020 Mart ayında hayatımıza giren koronavirüs salgını sebebiyle ise sosya mesafeyi azaltmak ve pandemi ile mücadele kapsamında kalabalık gruplarla yapılan etkinlikler yasaklandı. Bu sebeple 2021 1 Mayıs tarihinde, işçi bayramı ne yazık ki pandemi gölgesinde kaldı.

1 Mayıs'ta gösteri yapılacak mı? Pandemide 1 Mayıs kutlanıyor mu?

26 Nisan Pazartesi günü açıklanan ve 1 Mayıs tarihini de kapsayan “tam kapanma” kararı ile, 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene evlerde kutlanıyor. Ancak DİSK, pandemiye rağmen bugünü yine de önlemler çerçevesinde kutluyor. 1 Mayıs Cumartesi günü DİSK; balkonlarda, evlerde ve sosyal medyada “herkesi bulunduğu yerden “ses vermeye” davet ediyoruz.” Dedi.

DİSK'İN 1 MAYIS PROGRAMI

“Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs” sloganıyla ülkenin dört bir yanında pandemi koşulları dikkate alınarak yaygın bir biçimde gerçekleştirilecek kutlama ve anma programının detayları şöyle:

1-MAYIS-2021-1097x1536
Afiş, DİSK'in internet sitesi üzerinden alınmıştır.

  • 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00’de İstanbul Taksim Kazancı yokuşunda anma töreni düzenlenecektir. 1 Mayıs’ta yitirdiklerimiz için diğer anma törenleri saat 12:00’de Şişhane’de, 13:30’da Kadıköy’de gerçekleştirilecektir.
  • 29 Nisan 2021 Perşembe günü Taksim’deki anma töreniyle eşzamanlı olarak işyerlerinde kutlamalar gerçekleştirilecek, aynı gün Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda pandemi koşullarına uygun biçimde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.
  • 30 Nisan 2021 Cuma günü “tam kapanma” adı verilen “önlemlere” rağmen virüsle burun buruna çalışmaya zorlanan tüm emekçiler, işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını sürdürecek ve pandemi önlemlerinde sınıf ayrımcılığını protesto edecektir.
  • 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü katılımcı kurumların temsilcileri ile beraber Taksim meydanında bir açıklama yapılacak ve çelenk bırakılacaktır.
  • 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü, zorunlu işkollarında çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu büyütmeye, pandemiye karşı mücadele ayrımcılığı ve halka gelir güvencesi sağlanmamasını protesto etmeye çağırıyoruz. Herkese sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için aklın ve bilimin emrettiği tedbirlerin alınması talebiyle 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 21:00’de herkesi bulunduğu her yerden “ses vermeye” çağırıyoruz.

1MAYIS

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

1978-1m-22
Afiş, DİSK'in internet sitesi üzerinden alınmıştır.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
1 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri 1 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Hindistan mutantı uyarısı: Gözümüz korktu

Hindistan mutantı uyarısı: Gözümüz korktu

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

"İş çığrından çıkabilir" diyerek uyardı

"İş çığrından çıkabilir" diyerek uyardı

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.