1 Mayıs'ta gösteri yapılacak mı? Salgında 1 Mayıs kutlanıyor mu?

26 Nisan Pazartesi günü açıklanan ve 1 Mayıs tarihini de kapsayan “tam kapanma” kararı ile, 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene evlerde kutlanıyor. Ancak DİSK, pandemiye rağmen bugünü yine de önlemler çerçevesinde kutluyor. 1 Mayıs Cumartesi günü DİSK; balkonlarda, evlerde ve sosyal medyada “herkesi bulunduğu yerden “ses vermeye” davet ediyoruz.” Dedi.

DİSK'İN 1 MAYIS PROGRAMI

“Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs” sloganıyla ülkenin dört bir yanında pandemi koşulları dikkate alınarak yaygın bir biçimde gerçekleştirilecek kutlama ve anma programının detayları şöyle:



Afiş, DİSK'in internet sitesi üzerinden alınmıştır.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00’de İstanbul Taksim Kazancı yokuşunda anma töreni düzenlenecektir. 1 Mayıs’ta yitirdiklerimiz için diğer anma törenleri saat 12:00’de Şişhane’de, 13:30’da Kadıköy’de gerçekleştirilecektir.

29 Nisan 2021 Perşembe günü Taksim’deki anma töreniyle eşzamanlı olarak işyerlerinde kutlamalar gerçekleştirilecek, aynı gün Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda pandemi koşullarına uygun biçimde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.

30 Nisan 2021 Cuma günü “tam kapanma” adı verilen “önlemlere” rağmen virüsle burun buruna çalışmaya zorlanan tüm emekçiler, işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını sürdürecek ve pandemi önlemlerinde sınıf ayrımcılığını protesto edecektir.

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü katılımcı kurumların temsilcileri ile beraber Taksim meydanında bir açıklama yapılacak ve çelenk bırakılacaktır.

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü, zorunlu işkollarında çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu büyütmeye, pandemiye karşı mücadele ayrımcılığı ve halka gelir güvencesi sağlanmamasını protesto etmeye çağırıyoruz. Herkese sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için aklın ve bilimin emrettiği tedbirlerin alınması talebiyle 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 21:00’de herkesi bulunduğu her yerden “ses vermeye” çağırıyoruz.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.