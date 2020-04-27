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1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak? 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 07:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi, 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi, okullara verilen aranın uzatılması gibi konular masaya yatırılacak.

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak? 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanacak. Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri değerlendirilecek.

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Toplantıda, resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'ndan itibaren 3 gün daha sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması masaya yatırılacak. Toplantıdan kısıtlama kararı çıkması durumunda 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN KISITLAMASI GEVŞETİLECEK Mİ?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler doğrultusunda 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı esnetilebilir. Öte yandan bu karar için virüs eğrisi incelenecek.

OKULLARDAKİ ARA UZATILACAK MI?

Okullarda 30 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantı konularından biri olacak. Toplantıda, okulların açılmasının ileri bir tarihe erteleneceği öngörülüyor. Ayrıca bu hafta içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştireceği görüşmede konunun netleştirilmesi bekleniyor.

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