1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltı, Bakırköy'de coşku!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüş ve mitinglerle kutlanıyor. İstanbul’da kutlamaların adresi bu yıl da Bakırköy... Kutlamaların yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı’na sahne kurulumu yapılırken, etkinliğin yapılacağı yere çıkan yollarda ise polis bariyerleri konuldu. Valiliğin kutlamalara kapattığı Taksim'de ise çelik bariyerlerle adeta duvar örüldü. En son 1 Mayıs 2012’de miting yapılan Taksim’e çıkan birçok yol ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI



Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Birçok kişi uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı kişiler iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergâhlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı. Otobüs ve metrobüs olmadığı için mağdur olduklarını belirten çalışanlar, işyerini aradıklarında ise yetkililerin ‘Bir şekilde gelmeniz lazım’ dediklerini aktaran çalışanlar, saatlerce yürüdüklerini söylediler. TURİSTLER BAVULLARIYLA YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI Bunlar da ilginizi çekebilir Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü Boşanma davası açmasını davul dümbelek ile kutlayan kadın, aylardır boşanamayınca eylem yaptı Tarihi Murat Köprüsü'nü çöplerden temizlediler

Otellerine gitmek için polis arama noktasından geçmek zorunda olan turistlerin üzeri ve bavulları tek tek arandı. Otellerinden havalimanına gitmek isteyen turistler ise araç bulamadı. Bavullarıyla birlikte Dolapdere istikametine yönelen turistler uzun süre yürümek zorunda kaldı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan fotoğraflandı. HAVADA 1 MAYIS ÖNLEMİ! UÇUŞ YASAĞI İstanbul'un 6 ilçesinde bazı noktaların üzerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle devlet hava araçları dışındaki helikopterlerin uçuşları yasaklandı. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda, 1 Mayıs günü 06:03 ile 20:00 saatleri arasında İstanbul'un; Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı,

Şişli ilçesi Mecidiyeköy,

Fatih ilçesi Saraçhane,

Beşiktaş İlçesi Dolmabahçe Meydanı,

Kadıköy ilçesi İskele Meydanı,

Bakırköy ilçesi Cumartesi Halk Pazarı Miting Alanı ve çevresinde devlet hava araçları dışında helikopter uçuşlarına izin verilmeyeceği duyuruldu. TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN GRUPLARA MÜDAHALE Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.

Polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen yaklaşık 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü. İNŞAAT İŞ ÜYELERİ DE GÖZALTINA ALINDI İnşaat İş sendika üyelerinin 1 Mayıs gerekçesiyle Şişli Cevahir AVM’den başlattığı yürüyüş emniyet güçleri tarafından engellendi. ZİNCİRLİKUYU'NDA MÜDAHALE Zincirlikuyu'dan Taksim'e yürümek isteyen 8 kişiye polis izin vermedi. Taksim'e gitmek istediklerini söyleyen 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü. BEYOĞLU'NDA 2 GÖZALTI Beyoğlu'nda Divan Kavşağı’nda polis bariyerlerinin önüne gelen biri kadın iki kişi elindeki dövizi açarak slogan atmaya başladı. Çevredeki polisler tarafından müdahale edilen iki kişi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı. SIRASELVİLER'DE ARBEDE Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruba, polis müdahale etti. "Devrimci Gençlik Dernekleri" üyesi 14 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Sıraselviler Caddesi'nde bariyerlerle çevrili meydana girmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Gruptakiler direnmesi üzerine, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Yere yatırılarak gözaltına alınan eylemciler polis otobüsüyle emniyete götürüldü. TOPLAM 84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Gözaltı sayısının Şişli'de 28, Beşiktaş'ta 29, Beyoğlu'nda 22, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 1 kişi olmak üzere toplam 84 kişiye yükseldiği öğrenildi. FATİH CAMİSİ'NDE GIYABİ CENAZE NAMAZI Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Saraçhane Parkı'na yürüdü. Fatih Camisi avlusunda toplanan gruptakiler, hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı. SENDİKA TEMSİLCİLERİ KAZANCI YOKUŞUNA ÇELENK BIRAKTI 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, grup adına bir açıklama yaparak, "Bugün Taksim’den, 81 ilden, tüm Türkiye’den sesleniyoruz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün, toplumun her kesimine hakim kılınması için alanlardayız. Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019’da Taksim başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

HAK-İŞ'in ardından TÜRK-İŞ üyesi bir grup da Taksim Meydanı'na çıktı. Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda basın açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, grup adına Kazancı Yokuşu’nda bir açıklama yaparak, "1977 bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. Olayları kim, neden, niçin yaptı hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var. 1977’yi kim yaptıysa arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı, aynı güç onların arkalarında da var" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS COŞKUSU İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek isteyen gruplar, İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde toplanıyor.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilecek mitinge katılmak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin bulunduğu gruplar, daha önceden belirlenen alanlarda toplanmaya başladı.

İncirli Caddesi'nin ara sokaklarını kapatan güvenlik güçleri, belirli noktalardan arama yaparak grupların toplanma alanına geçişlerine izin veriyor. KESK, TTB ve HDP'lilerin yer aldığı gruptakiler, çeşitli pankartlar taşıyarak sloganlar atarak halay çekiyor. Kutlamaların yapılacağı alana gidecek diğer kortejde yer alanlar da Marmara Forum AVM önünde toplanmaya başladı. CHP ile DİSK ve bağlı sendikalar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara ait flama, pankart ve dövizler taşıyan gruplar, çeşitli sloganlar atıyor. Güvenlik önlemi alan polis ekiplyeri, arama noktalarında göstericilerin taşıdıkları pankartları da kontrol ediyor. Grupların toplandığı alanlarda köfte, su ve simit satan çok sayıda seyyar satıcı da bulunuyor. Diğer tarafta miting alanındaki birçok alanda katılımcılar için su bırakıldığı görüldü. Polis helikopteri de alan üzerinde havadan denetim yapıyor. İL İL 1 MAYIS ANKARA: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda kutlanıyor. Güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olduğu alana girişler dört yerden sağlanırken, Özel Harekat polisleri meydanda kuş uçurtmadı. Kızılay Meydanı'ndan Tandoğan istikametine ise trafik kapatıldı. Kızılay ve AKM'den gelen gruplar polis korteji eşliğinde Anadolu Meydanı'na yürüdü. Toplam 6 sendikaya bağlı üyeler alana gelmeye başladı. Kutlamalarda 5 bin 800 emniyet mensubu görev alırken, sağlık ekipleri de alanda hazır bekletildi.

Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları sırasında arbede yaşandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Anadolu Meydanı'na CHP kortejinin yürüyüşü sırasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan arbede polis ekiplerinin ve parti görevlilerinin araya girmesi ile son buldu. İZMİR: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün İzmir’deki kutlamalarının adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu. DİSK, KESK, Türk-İş, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu’nun yer aldığı 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan programa göre, belirli noktalarda toplanan sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler ve bireysel katılımcılar alana giriş yapmaya başladı. 1 Mayıs kutlamaları kapsamında; DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar İkinci Kordon’da, Türk-İş’e bağlı sendikalar Alsancak Limanı’nda, siyasi partiler ise Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe geçti. İzmir Barosu ve bireysel katılımcılar da Gündoğdu Meydanı’ndan alana giriş yapıyor. Çok sayıda kişi, ellerinde flamalarla saat 14.00'da başlayacak programda kutlama yapacak, taleplerini iletecek.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1 Mayıs kutlamalarında 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan bildiriyi, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okuyacak. Kutlamalara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Öte yandan emniyet tarafından alanda ve yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınıyor. 1 Mayıs nedeniyle alanda 5 bin polis görev yapacak. Bomba uzmanı polisler ve bomba eğitimi alan köpekler aramalar yapacak. Katılımcıların alana giriş yapacağı kapılarda da sıkı aramalar yapılıyor. Olası olaylara karşı müdahale etmek amacıyla çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’lar da hazır bekletiliyor. Alanda güvenliği sağlamak için helikopter ve drone ile de denetimler yapılıyor. Yerden 4.5G ile havadan da helikopterden alınan görüntüler, İzmir Valiliğinde oluşturulan kriz masasına anında iletilecek. AYDIN: Aydın’da Türk-İş’e bağlı Tes-İş Sendikası’na bağlı çalışanlar 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak için sabahın erken saatlerinde alanlara indi. İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek miting için Aydın’dan yaklaşık 400 kişi ‘Başka Türkiye Yok’ pankartı ile Aydın’dan İzmir’e hareket etti. Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Sendika olarak çalışanlarımızın haklarını korumak için alanlardayız. Ülkemizde yıllardır çeşitli oyunlar oynanıyor. Provokasyona gelmeyiz. Başka Türkiye yok ülkemizi sahip çıkmak zorundayız” dedi.

AKSARAY: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplanan Nakliyat İş üyeleri, güne halaylarla başladı. Nakliyat İş üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplandı. Atatürk Bulvarı'nda buluşan sendika üyeleri davul ve zurnalarla 1 Mayıs'ı kutluyor. BALIKESİR: Balıkesir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen yürüyüşün ardından Kuvayi Milliye Meydanı’ndaki konserle kutlandı. Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen kutlamalar Bahçelievler Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarı’ndan yürüyüşle başladı. Kuvayi Milliye Meydanına kadar yürüyen emekçiler burada yapılan konuşmaların ardından Onur Yaman’ın konseriyle halaylar çekerek 1 Mayıs’ı kutladı. Kuvayi Milliye Meydanı’nda saygı duruşunda bulunan emekçiler daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Düzenleme Komitesi adına basın açıklamasını okuyan BALDEP Dönem Sözcüsü Abdurrahman Bulut emek mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi. Bulut 1 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada, “Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, öğrenciler her gün, her saat yaşamı, emeği ile tekrar oluşturanlar, emeğin ve mücadelenin bayramında alanlarda güzel günler göreceğiz çocuklar diyebilmek için yan yanayız. Birlikteyiz. Ve bugün artık birlikte olduğumuzda kazanabileceğimizi çok daha iyi biliyoruz” diye konuştu.

BİLECİK: Bilecik'te ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yöneticileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerine pasta kesti, mesaiyi bir saat erken bitirdi. Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yöneticileri, Emek ve Dayanışma Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Normal mesai saatinden bir saat önce çalışmayı sonlandıran yöneticiler, pasta keserek işçilerine sürpriz yaptı. Kendilerine yapılan jestten duydukları memnuniyeti dile getiren işçiler, fabrika yönetimine teşekkür etti. ERZURUM: Erzurum’da 1 Mayıs İşçi Bayramı davul zurna eşliğinde halaylarla kutlandı. Sabah saatlerinde Yakutiye Kent Meydanında toplanan kutlamalara sivil toplum kuruluşu temsilcileri(STK),dernekler, üye işçiler katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü açılış konuşmasını TİSK Erzurum Şube Başkanı Yusuf Gökçan, “Geçtiğimiz yılda sizlerle beraber isteklerimiz, taleplerimizi haykırdık, sorunlarımıza çözüm istedik. Birlikte umutlarımızı tazeledik. Kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasını bile kendi üyelerine müjde olarak veriyorlar. Biz işçilerin çalışanların haksızlıklar karşısında bile yasal olanaklarını kısıtlıyorlar. İş güvencesiz ve siz çalıştırma iyice yasal hale gelmiş, bunun sonucu iş cinayetleri yüksek rakamlara gelmiştir. İşçiler kadrolu kadrosuz taşeron diye sınıflandırılamaz. Biz birlikte çalışıyoruz birlikte üretiyoruz” dedi.

GAZİANTEP: Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin grupları da öğle saatlerinden itibaren alanda toplandı. Alana gelenler, üst aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Şarkıların çalındığı alanda işçiler, halaylar çekip sloganlar attı. Alana galenlere seslenen DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, işçilere birlik çağrısında bulunarak, "Bizler biliyoruz ki demokrasinin, özgürlüğü ve barışın olmadığı yerde işçiler haklarını savunamaz. İşçiler birlik olursa bu ülkede barış, adalet ve kardeşlik boy verir" dedi. KARAMAN: Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tren Garı'nda toplanan KESK, Eğitim-Sen ve CHP İl Başkanlığı üyeleri, slogan atarak Aktekke Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Karaman Eğitim-Sen Temsilciliği adına konuşan Emir Koçak, ülkede adalet, özgürlük ve barış istediklerini söyledi.

KOCAELİ: Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kocaeli’de kutluyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Milli İrade Meydanı’nda başladı. Miting öncesi İzmit Doğu Kışla Parkı’nda binlerce vatandaşın oluşturduğu kortej miting alanına yürüdü. Türk-İş konfederasyonu bünyesinde olan 38 sendika başkanlarının arasında olduğu kortej yoğun güvenlik önlemleri arasında meydana geldi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitinge Türk-İş Genel başkanı Ergün Atalay, İzmit Belediye başkanı Fatma kaplan Hürriyet, konfederasyon bünyesinde olan Tarım-İş Sendikası, Türk-Meltal, Türkiye Maden-İş Sendikası, Petrol-İş Sendikası başta olmak üzere toplam 34 sendikanın başkanları katıldı. MALATYA: Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yüzlerce kişinin katılımıyla davul zurna eşliğinde, halaylarla kutlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş için kortej oluşturdu. Ellerinde pankartlar ve dövizler bulunan işçilere siyasi partiler ve sendika temsilcileri de katıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kalabalık, davul zurna eşliğinde Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na yürüdü. Alana polisler tarafından üst aramasından geçirildikten sonra alınan yüzlerce kişi, halaylar çekip, şarkılar söyleyerek 1 Mayıs'ı kutladı.

MANİSA: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Manisa'da düzenlenen kutlamalarda işçi ve memur sendikaları ile STK'lar gönüllerince eğlendi. Öğretmenlerden oluşturulan halk dansları topluluğu Türkiye'nin her bölgesinden sergiledikleri folklor gösterileri ile alandakileri coşturdu. Manisa'da gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları her sene olduğu gibi sendika ve STK'ların Sultan Camii önünde toplanmasıyla başladı. Ellerinde afiş, döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen yaklaşık bin kişilik grup burada geniş güvenlik önlemleri altında kutlamanın yapılacağı alana alındı. Kutlamalara CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Manisa eski milletvekillerinden Tur Yıldız Biçer de katılarak destek verdi. MUĞLA: Muğla'nın 13 ilçesinden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, kortej yürüyüşü sırasında tertip komitesi görevlisi ile yürüyüşe katılan bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.

SİİRT: Siirt'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Belediye İş Sendikası Siirt Şubesi öncülüğünde Şehit Üsteğmen Kamil Baltacı Caddesi'ndeki sendika binası önünde toplanan grup, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.Katılanların davul, zurna eşliğinde halay çektiği etkinlikte, güvenlik önlemi alan polis memurları, basın mensupları ve katılımcılara baklava ikram edildi. ŞANLIURFA: Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi. Program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi. TRABZON: Trabzon'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi´nde toplanan yaklaşık bin kişi, Atatürk Alanı´na yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.