1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi! Gözaltılar var

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.

Polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İNŞAAT İŞ ÜYELERİ DE GÖZALTINA ALINDI

İnşaat İş sendika üyelerinin 1 Mayıs gerekçesiyle Şişli Cevahir AVM’den başlattığı yürüyüş emniyet güçleri tarafından engellendi. 6 erkek bir kadın gözaltına alındılar.



