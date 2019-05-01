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1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'tan ve Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.

Polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

gözlatı

İNŞAAT İŞ ÜYELERİ DE GÖZALTINA ALINDI

İnşaat İş sendika üyelerinin 1 Mayıs gerekçesiyle Şişli Cevahir AVM’den başlattığı yürüyüş emniyet güçleri tarafından engellendi. 6 erkek bir kadın gözaltına alındılar.


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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Taksim Beşiktaş gözaltı polis

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