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1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'tan ve Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi, 46 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamaları için kortejlerin alana yürüyüşü sürüyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüş ve mitinglerle kutlanıyor. İstanbul’da kutlamaların adresi bu yıl da Bakırköy... Kutlamaların yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı’na sahne kurulumu yapılırken, etkinliğin yapılacağı yere çıkan yollarda ise polis bariyerleri konuldu. Valiliğin kutlamalara kapattığı Taksim'de ise çelik bariyerlerle adeta duvar örüldü. En son 1 Mayıs 2012’de miting yapılan Taksim’e çıkan birçok yol ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Birçok kişi uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı kişiler iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergâhlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı. Otobüs ve metrobüs olmadığı için mağdur olduklarını belirten çalışanlar, işyerini aradıklarında ise yetkililerin ‘Bir şekilde gelmeniz lazım’ dediklerini aktaran çalışanlar, saatlerce yürüdüklerini söylediler.

TURİSTLER BAVULLARIYLA YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Otellerine gitmek için polis arama noktasından geçmek zorunda olan turistlerin üzeri ve bavulları tek tek arandı. Otellerinden havalimanına gitmek isteyen turistler ise araç bulamadı. Bavullarıyla birlikte Dolapdere istikametine yönelen turistler uzun süre yürümek zorunda kaldı.

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Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan fotoğraflandı.

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HAVADA 1 MAYIS ÖNLEMİ! UÇUŞ YASAĞI

SDAD

İstanbul'un 6 ilçesinde bazı noktaların üzerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle devlet hava araçları dışındaki helikopterlerin uçuşları yasaklandı.

NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda, 1 Mayıs günü 06:03 ile 20:00 saatleri arasında İstanbul'un;

  • Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı,

  • Şişli ilçesi Mecidiyeköy,

  • Fatih ilçesi Saraçhane,

  • Beşiktaş İlçesi Dolmabahçe Meydanı,

  • Kadıköy ilçesi İskele Meydanı,

  • Bakırköy ilçesi Cumartesi Halk Pazarı Miting Alanı ve çevresinde devlet hava araçları dışında helikopter uçuşlarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN GRUPLARA MÜDAHALE

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.

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Polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen yaklaşık 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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İNŞAAT İŞ ÜYELERİ DE GÖZALTINA ALINDI

İnşaat İş sendika üyelerinin 1 Mayıs gerekçesiyle Şişli Cevahir AVM’den başlattığı yürüyüş emniyet güçleri tarafından engellendi.

ZİNCİRLİKUYU'NDA MÜDAHALE

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Zincirlikuyu'dan Taksim'e yürümek isteyen 8 kişiye polis izin vermedi. Taksim'e gitmek istediklerini söyleyen 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BEYOĞLU'NDA 2 GÖZALTI

Beyoğlu'nda Divan Kavşağı’nda polis bariyerlerinin önüne gelen biri kadın iki kişi elindeki dövizi açarak slogan atmaya başladı. Çevredeki polisler tarafından müdahale edilen iki kişi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

TOPLAM 46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu Şişli'de 9, Beşiktaş'ta 35 olmak üzere toplam 46 kişi gözaltına alındı.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ KAZANCI YOKUŞUNA ÇELENK BIRAKTI

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.

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HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, grup adına bir açıklama yaparak, "Bugün Taksim’den, 81 ilden, tüm Türkiye’den sesleniyoruz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün, toplumun her kesimine hakim kılınması için alanlardayız. Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019’da Taksim başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

HAK-İŞ'in ardından TÜRK-İŞ üyesi bir grup da Taksim Meydanı'na çıktı. Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda basın açıklaması yaptı.

turk ıs

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, grup adına Kazancı Yokuşu’nda bir açıklama yaparak, "1977 bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. Olayları kim, neden, niçin yaptı hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var. 1977’yi kim yaptıysa arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı, aynı güç onların arkalarında da var" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS COŞKUSU

Bakırköy'de düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan grupların alana yürüyüşü başladı. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle Bakırköy'e geldi. Bakırköy metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Durakta toplanan gruplar kortej halinde alana doğru yürümeye başladı. DİSK kortejine katılanlar halay çekti. Grupların alana yürüyüşü sürüyor.

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İL İL 1 MAYIS

ANKARA Başkent Ankara’da 1 Mayıs’ın adresi Tandoğan Meydanı olarak belirlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sendika ve meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak yürüyüş kolu oluşturdu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alan girişinde yollar kamyonlarla kapatıldı. Üç farklı arama noktasından geçiş yaparak girilen miting alanına pankartlar tek tek kontrol edilerek alındı.

AYDIN: Aydın’da Türk-İş’e bağlı Tes-İş Sendikası’na bağlı çalışanlar 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak için sabahın erken saatlerinde alanlara indi. İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek miting için Aydın’dan yaklaşık 400 kişi ‘Başka Türkiye Yok’ pankartı ile Aydın’dan İzmir’e hareket etti. Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Sendika olarak çalışanlarımızın haklarını korumak için alanlardayız. Ülkemizde yıllardır çeşitli oyunlar oynanıyor. Provokasyona gelmeyiz. Başka Türkiye yok ülkemizi sahip çıkmak zorundayız” dedi.

AKSARAY: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplanan Nakliyat İş üyeleri, güne halaylarla başladı. Nakliyat İş üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplandı. Atatürk Bulvarı'nda buluşan sendika üyeleri davul ve zurnalarla 1 Mayıs'ı kutluyor.

KOCAELİ: Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kocaeli’de kutluyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Milli İrade Meydanı’nda başladı. Miting öncesi İzmit Doğu Kışla Parkı’nda binlerce vatandaşın oluşturduğu kortej miting alanına yürüdü. Türk-İş konfederasyonu bünyesinde olan 38 sendika başkanlarının arasında olduğu kortej yoğun güvenlik önlemleri arasında meydana geldi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitinge Türk-İş Genel başkanı Ergün Atalay, İzmit Belediye başkanı Fatma kaplan Hürriyet, konfederasyon bünyesinde olan Tarım-İş Sendikası, Türk-Meltal, Türkiye Maden-İş Sendikası, Petrol-İş Sendikası başta olmak üzere toplam 34 sendikanın başkanları katıldı.

ŞANLIURFA: Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi. Program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Taksim Beşiktaş gözaltı polis

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Her 1 mayıs öncesi çıkar böyleleri tiplerine ses tonlarına bakın hepsi birbirinin kopyasıdır. nerde yasak vardır onu yapmaya çalışırlar kafalarınca işçidirler ama çalışmayı sevmezler.
ne var taksimde illa taksim de taksim
Hani nerde demokrasi nerde özgürlük bırakın kutlansın
zaten kutlamalarda sikinti yok kutlasinlar yer gosteriliyor yer ayiriliyor illde taksim ne var taksimde yasak yasaktir ne bu taksim cabasi git adam gibi gosterilen yerlerde kutla amac farkli olunca bole oluyor bayram felan degil amaclari tamamen kiskistma
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