1 Mayıs'ta yürüyüş yapmak isteyen gruplara gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KADIKÖY'DE PROTESTOYA GÖZALTI

Kadıköy Meydan'ına yürümek isteyen bir grup vatandaş 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Protesto etmek isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda Kadıköy Meydan'a yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Sloganlar atarak yürüyen grup 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Gruba polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek gözaltına aldı.

(DHA)

