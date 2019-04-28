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"1 Mayıs Tertip Komitesi" Kazancı Yokuşu'nda anma programı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

"1 Mayıs Tertip Komitesi" Kazancı Yokuşu'nda anma programı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Aralarında çeşitli sendika temsilci ve üyelerinin bulunduğu "1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi", Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma programı düzenledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezer, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu topluluk, Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

"Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı. Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, yaptığı konuşmasında, 1 Mayıs kutlamalarını Taksim Meydanı'nda gerçekleştirme taleplerini belirterek, "Dünyanın en büyük 1 Mayıslarını yaptığımız bu meydan yeniden işçi sınıfına kapatılmıştır. Biz biliyoruz ki 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesi aynı zamanda ülkedeki demokrasi mücadelesidir. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Program, hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Taksim

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