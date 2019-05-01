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1 Mayıs'ı Havana'da kutlayanlara 1,000 Türk de katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

Türk vatandaşlarından yaklaşık 1,000 kişi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Küba da kutluyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - Türk vatandaşlarından yaklaşık 1,000 kişi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Küba da kutluyor. 1 Mayıs'ı Havana'da kutlamak isteyenlerin ilgisi nedeniyle bazı tur şirketlerinin Küba'ya tur kontenajanları tükenirken Türk Hava Yolları'nın da Havana seferlerinde yer kalmadı.
Havana'ya 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Devrim Meydanı'nda yer almak için 1,000 dolayında Türk vatandaşının gittiği tahmin ediliyor. Türkler'in yoğun ilgisi nedeniyle her yıl tur şirketlerinin düzenlediği Küba turlarına bu yıl da ilgi büyük oldu. 1 Mayıs'ı da içine alan haftadaki turlara yoğun talep nedeniyle bazı tur şirketlerinin Küba turlarında yer kalmadı.
Küba'ya olan ilgi THY'nin Airbus 330 tipi 305 yolcu kapasiteli Havana seferlerinde yoğun talep patlamasına yol açarken 13 saat 10 dakika süren Havana uçuşlarında artan talepler nedeniyle bilet fiyatları yükseldi. Türkler sadece Küba’yı görmekle yetinmeyip Küba'dan cruise gemileri ile hareketle Jamaika, Karayipler, Cayman Adaları gibi tatil merkezlerine de turlara katılıyor.
Türk Hava Yolları’nın 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana-Caracas (Venezuela) uçuşlarında doluluk oranları yüzde 80’leri geçiyor. THY ile 2017 yılında sadece Havana çıkışlı 37 bin kişi uçuş yaptı. Geçen yıl ise THY’nin Havana’ya yolcu rakamının 50 bine ulaştığı tahmin ediliyor. 13 saat 10 dakika süren İstanbul-Havana uçuşu sonrası aynı uçak Venezuela’nın başkenti Caracas’a devam ediyor.

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