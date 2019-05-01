1 Mayıs'ta çalıştılar

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapanların yanı sıra birçok işçi de çalıştı.

İşçi bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumları ve bazı özel sektörlerde çalışanlar resmi tatil gereği çalışmazken, bazı işçiler de sabah erken saatlerde işlerinin başına geçti. Uzun yıllardır inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını belirten Mehmet Ali Büyükköse (60), "Günlük yevmiyeli olarak çalışıyorum. Çalışmazsam aç kalırım. Bizde bayram yok' dedi'

