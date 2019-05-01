1 Mayıs’ta işçilerin kebap keyfi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde belediye çalışanları 1 Mayıs’ı mangalda kebap keyfi yaparak kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Şahinbey Parkı’nda belediye çalışanları ve aileleri ile birlikte kutladı. Etkinlikte işçiler ve ailelerine mangalda kebap ikram edildi. Davul-zurna ile coşan çalışanlar ve aileleri, düzenlenen konserde gönüllerince eğlendi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu da belediye işçileri ile birlikte yemek yeyip, halay çekti.

Başkan Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü belediye çalışanları ile birlikte kutladıklarını belirterek, "Öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin bugüne kadar olan tüm haklarını, maaşlarını ve ikramiyelerini hiç aksatmadan verdik. Çünkü Peygamber Efendimiz (S.A.V) işçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz diyor. İşçilerimiz de emeklerinin karşılığını almak ve milletimize hizmet etmek adına el birliğiyle büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. O yüzden biz de bu günümüzü işçilerimiz ile birlikte işçi bayramı olarak kutluyoruz. Ayrıca işçi kardeşlerimiz arasında ses yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmada başarılı olanları da ödüllendireceğiz. Bu vesile ile tekrar işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından etkinliğe katılan işçiler ve aileleri kendilerine ikram edilen kebaplardan yiyerek, davul-zurna eşliğinde halay çekti.